Am Freitag steht eine volle ICE-Runde mit sechs Partien am Programm!

Unter anderem kommt es in Villach zum vierten Kärntner Derby der Saison zwischen dem VSV und Tabellenführer KAC (19:15 Uhr).

Schon davor startet die Action allerdings um 18:30 Uhr. Neben FTC Budapest gegen die Pioneers Vorarlberg kommt es auch zum Topspiel zwischen den Graz99ers und dem HC Bozen.

Später ist dann auch noch Red Bull Salzburg gegen Olimpija Ljubljana im Einsatz, die Vienna Capitals treffen auf die Black Wings Linz und Feherver auf den HC Innsbruck.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

LIVE-Ticker: