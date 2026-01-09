An diesem Wochenende gibt’s den Ski-Weltcup von A bis Z.

Und das ist wortwörtlich zu nehmen, denn die Reise führt uns von Adelboden bis Zauchensee.

Nach dem Jahreswechsel nimmt der Weltcup-Kalender der Ski-Profis so richtig Fahrt auf: Während die Frauen in Zauchensee (Salzburg) ihre Speed-Qualitäten unter Beweis stellen, versammelt sich die Technik-Elite der Männer zum Klassiker in Adelboden (Schweiz).

Besonders der Riesentorlauf am Samstag auf dem legendären Chuenisbärgli gilt als einer der Saisonhöhepunkte im Herren-Zirkus.

Der Zeitplan für das Weltcup-Wochenende im Überblick

Frauen: Zauchensee

Abfahrt: Samstag, 10. Jänner – 11:30 Uhr

Super-G: Sonntag, 11. Jänner – 12:00 Uhr

Männer: Adelboden

Riesentorlauf: Samstag, 10. Jänner – 10:30 Uhr (1. DG) / 13:30 Uhr (2. DG)

Slalom: Sonntag, 11. Jänner – 10:30 Uhr (1. DG) / 13:30 Uhr (2. DG)

Warum LIVE dabei sein?

Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

