Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden
Ski-Weltcup von A bis Z! Hier findest du den kompletten Zeitplan und alle Startzeiten für die Rennen in Adelboden und Zauchensee.
An diesem Wochenende gibt’s den Ski-Weltcup von A bis Z.
Und das ist wortwörtlich zu nehmen, denn die Reise führt uns von Adelboden bis Zauchensee.
Nach dem Jahreswechsel nimmt der Weltcup-Kalender der Ski-Profis so richtig Fahrt auf: Während die Frauen in Zauchensee (Salzburg) ihre Speed-Qualitäten unter Beweis stellen, versammelt sich die Technik-Elite der Männer zum Klassiker in Adelboden (Schweiz).
Besonders der Riesentorlauf am Samstag auf dem legendären Chuenisbärgli gilt als einer der Saisonhöhepunkte im Herren-Zirkus.
Der Zeitplan für das Weltcup-Wochenende im Überblick
Frauen: Zauchensee
Abfahrt: Samstag, 10. Jänner – 11:30 Uhr
Super-G: Sonntag, 11. Jänner – 12:00 Uhr
Männer: Adelboden
Riesentorlauf: Samstag, 10. Jänner – 10:30 Uhr (1. DG) / 13:30 Uhr (2. DG)
Slalom: Sonntag, 11. Jänner – 10:30 Uhr (1. DG) / 13:30 Uhr (2. DG)
