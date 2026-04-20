Zwarakonferenz

I zoi a fia LigaZwa, aber warum?

Die Zwarakonferenz reagiert auf die neue LigaZwa-Ära.

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Mit der Saison 2026/27 starten die ADMIRAL 2. Liga und LAOLA1 in eine neue Ära.

In der 138. Episode der Zwarakonferenz blicken Hannes und Harald nicht nur auf das spannende Titelrennen, sondern sprechen auch über die Veränderungen ab der kommenden Saison. Was bleibt, was ändert sich – und warum wird auf eine Paywall umgestellt?

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