LAOLA1 und die ADMIRAL 2. Liga verlängern ihre bewährte Partnerschaft.

Seit mittlerweile acht Jahren ist Österreichs größter Sport-Publisher die Heimat der zweithöchsten Spielklasse. Nun folgt der nächste Schritt in der gemeinsamen Entwicklung: Ab der kommenden Saison 2026/27 werden alle digitalen Verbreitungswege und der Einsatz von KI dazu genutzt, den Fans ein noch umfassenderes und unmittelbareres Fußballerlebnis zu präsentieren und sie persönlich in das Geschehen auf und neben dem Platz zu involvieren.

Neben einer eigenen LigaZwa-OTT‑Umgebung auf LAOLA1.at, startet LAOLA1 gemeinsam mit der Bundesliga, den Klubs und den Spielern eine im österreichischen Sport einzigartige Social-First-Content-Offensive, womit die Reichweite der Liga massiv steigen wird.

In der LIVE-Verwertung bündelt LAOLA1 alle Spiele an einem Ort – gewohnt professionell produziert und ab der Saison 2026/27 auch erstmals ausnahmslos kommentiert. Das bestehende Angebot wird damit nicht nur modernisiert, sondern qualitativ weiter ausgebaut.

"Wir freuen uns sehr, dass LAOLA1 die Heimat der LigaZwa bleibt", sagt Rainer Geier, Geschäftsführer der LAOLA1-Mutter Sportradar Media Services GmbH. "Dass wir wieder den Zuschlag bekommen haben, unterstreicht einerseits die tolle Arbeit unserer Content- und Produktionsteams. Andererseits zeigt es auch, wie wichtig Stabilität und gegenseitiges Vertrauen auf einem herausfordernden Markt ist. Dafür stehen wir genauso wie die Bundesliga. Wir bieten eine noch stabilere technische Basis, verbesserte User‑Experience und eine klare digitale Heimat, die für Fans der LigaZwa jederzeit und weltweit abrufbar ist. Mit dieser Strategie wollen wir gemeinsam mit unserem Ligapartner und den Klubs neue Maßstäbe für die mediale Verwertung von Sportrechten für Österreich und darüber hinaus setzen."

Neue Vermarktungsstrategie stärkt langfristig die wirtschaftlichen Grundlagen und Attraktivität von Klubs und Liga

Während das Top-Spiel der Runde und alle Highlights und Re-Lives weiterhin im Free-TV zu sehen sein werden, wird das restliche LIVE-Angebot durchgehend kommentiert als Pay-Lösung umgesetzt.

"Mit dieser Angebotsausgestaltung tragen wir der Entwicklung am Rechte‑ und Produktionsmarkt Rechnung und bieten der ADMIRAL 2. Liga sowie den Klubs die Chance, langfristig die wirtschaftliche Grundlage für einen attraktiven und wettbewerbsfähigen Fußball zu schaffen", erklärt Tom Berger, Head of LAOLA1.

Der Rechtevertrag sieht vor, einen Teil der Einnahmen in Form eines fixen Lizenzbetrags an die Bundesliga und damit an die Vereine zurückfließen zu lassen. Erreicht man gemeinsam einen vertraglich festgelegten Umsatz, schüttet LAOLA1 weitere Provisionszahlungen aus.

Alle Infos zu den LigaZwa‑Abos für die Saison 2026/27 >>>

Content für alle: Vertical-Offensive sorgt für Millionen-Reichweiten

Eine Zukunft, die von einer umfangreichen Offensive mit speziell für Smartphones ausgelegten Inhalten im Format 9:16, sogenannten Verticals, geprägt sein wird: Nicht nur in der App und auf den erfolgreichen Social-Media-Kanälen von LAOLA1 wird die 2. Liga eine noch viel größere Rolle spielen. Auch die Bundesliga, die Klubs und vor allem die Spieler werden in Echtzeit mit Highlights versorgt – und so die Gesamtreichweiten in neue Sphären gehievt.

"Wir alle gemeinsam sind LigaZwa! Und alle gemeinsam können wir eine Kraft entwickeln, die den Bewerb aufs nächste Level heben kann", sagt Johannes Wiesmann, Head of Content & Product von LAOLA1.

Rund um ein Spiel werden bis zu 30 Verticals produziert und den relevanten Multiplikatoren zur Verfügung gestellt. "Der Torschütze des Siegtreffers bekommt so die Möglichkeit, den Treffer noch aus der Kabine auf seinen Kanälen zu posten und mit seiner Community zu feiern", erklärt Wiesmann.

Wofür es in der Vergangenheit enorme personelle Ressourcen gebraucht hätte, kann jetzt dank innovativer AI-Technologie in Echtzeit umgesetzt werden. So sollen schon im ersten Jahr über 1.300 Assets veröffentlicht und Millionen-Reichweiten erzielt werden.

Wiesmann ist überzeugt: "Die Zeit des ängstlichen Hortens von zurückbehaltenen Rechten ist vorbei! Unsere Strategie wird die Relevanz der ADMIRAL 2. Liga in der Breite stärken und neue Zielgruppen erschließen, was wiederum direkt auf den Erfolg des Pay-Produkt Einfluss haben wird."

Das LAOLA1-Angebot zusammengefasst:

Alle Spiele LIVE und kommentiert

Weltweiten Zugriff auf alle Partien

Eine eigene OTT‑Plattform, direkt auf LAOLA1.at integriert

Die Möglichkeit, eine persönliche Konferenz selbst zusammenzustellen

Einen zentralen Ort, der alle Inhalte übersichtlich vereint.

Klares, transparentes Preismodell

Damit Fans die LigaZwa flexibel und nach ihren Bedürfnissen verfolgen können, bietet LAOLA1 ein einfach aufgebautes und kompetitives Preis-Modell:

Saisonabo: € 49,99

Monatsabo: € 8,99

Einzelspiel (Pay‑per‑View): € 4,99

Der Abo-Verkauf läuft ab sofort – und startet gleich mit einer Aktion: Bis 30. April gibt es das Saisonabo zum Early-Bird-Preis um € 39,99, womit LigaZwa-Fans gleich 20 Prozent sparen können.