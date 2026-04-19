Austria: Mit falschem Mindset aus dem Titelrennen

"Das ist ein Muster in den Spielen gegen Salzburg", ärgert sich Stephan Helm.

Die Wiener Austria hat das Heimspiel gegen die "Bullen" mit 1:3 verloren. In der vierten Minute sorgte Kerim Alajbegovic für die Führung, in der 29. Minute legte Karim Konate nach.

Die Austria fand in den ersten 45 Minuten gar nicht in Spiel. "Das war katastrophal", weiß Manfred Fischer.

"Komplette Leere in den Gesichtern"

Der Kapitän weiter: "Das Problem ist, wie wir mit dem 0:2-Rückstand umgegangen sind. Du kannst da nicht einfach herumlaufen, als würde es um nichts mehr gehen. Da hast du in die Gesichter geschaut und es war komplette Leere da."

Sein Teamkollege Sanel Saljic beschreibt den Auftritt vor der Pause als "mutlos". "So eine Spielhälfte sollte nicht passieren", weiß er.

Und doch passiert sie den Violetten nicht zuletzt gegen die Salzburger regelmäßig. "Das ist ja wie ein Deja-vu, wie oft wir gegen Salzburg einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Das ist extremst ärgerlich", so ein säuerlicher Coach Helm.

Austrias Salzburg-Problem

Sieben Mal hat der FAK unter seiner Ägide gegen die Salzburger gespielt, sechs Mal verloren, nur einmal gewonnen.

Erstes Duell im September 2024: RBS führt nach 10 Minuten 1:0. 2. Duell: RBS geht in der 7. Minute in Führung. 3. Duell: RBS liegt nach 10 Minuten 2:0 voran. 5. Duell: Es steht nach 16 Minuten 2:0 für RBS. Und im 7. Duell schon wieder ein schnelles 1:0 für die Bullen.