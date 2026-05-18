Ansakonferenz

Der ÖFB-Kader im WM-Check

Die Ansakonferenz nimmt den WM-Kader von Ralf Rangnick unter die Lupe. Wo liegen die größten Überraschungen – und wer fehlt im Aufgebot?

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Ralf Rangnick hat seinen 26-Mann-Kader für die WM 2026 – und Gesprächsstoff gibt es genug.

Für die Ansakonferenz startet damit das WM-Kapitel so richtig. Wer hat den finalen Cut geschafft? Wer muss zuhause bleiben? Und wer wird Österreichs Nummer eins im Tor?

User "alex_ander_fuxi" schreibt via Instagram: "Hoffentlich Florian Wiegele."

Auf LAOLA1 stellt User "Max11" hingegen eine spannende Frage: "Kenne Svoboda kaum, aber kann mir einer erklären, warum er einem Querfeld oder Baidoo vorgezogen wird?"

Hannes, Harald und Patrick nehmen den WM-Kader von Ralf Rangnick genau unter die Lupe – und versuchen, Antworten auf die heißesten User-Fragen zu finden.

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