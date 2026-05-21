Freiburg zwischen "Trauer" und "Stolz über das Erreichte"

Der Glaube war nie weg
Zwar versuchte Freiburg nach Seitenwechsel nochmal ranzukommen, spätestens nach dem 3:0 durch Morgan Rogers war die Partie aber entschieden (58.).
"Wenn es nicht läuft, zeigt sich der wahre Charakter einer Mannschaft. Dieser Glaube war immer da und da bin ich sehr dankbar. Unterm Strich hat es leider trotzdem nicht gereicht. Es hat nicht viel gefehlt", lobte Schuster seine Mannschaft.
Trotzdem wollte es für Freiburg im überhaupt erst zweiten großen Finale der Klubgeschichte nicht reichen. 2022 verlor man im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig im Elfmeterschießen.
Von Streich zu Schuster - ein nahtloser Übergang
Trainer damals war noch Vereinslegende Christian Streich. Der mittlerweile 60-Jährige coachte den Klub in etwas mehr als zwölf Jahren und 488 Spielen. Im Sommer 2024 übernahm dann sein ehemaliger Spieler und Kapitän Julian Schuster das Traineramt.
Und der 41-Jährige führte die Arbeit seines Mentors nahtlos fort, wurde in seinem Premierenjahr direkt Fünfter in der Liga. Heuer wurde der Klub Siebter und qualifizierte sich damit für die UEFA Conference League.
Mit etwas Abstand wird dann auch der Stolz über das Erreichte überwiegen. Es ist aber okay, jetzt zu trauern.
Damit werden die Deutschen auch in der kommenden Saison international vertreten sein. Zumindest ein kleiner Trost nach der Finalniederlage in Istanbul.
Das sah auch der Cheftrainer so: "Mit etwas Abstand wird dann auch der Stolz über das Erreichte überwiegen. Es ist aber okay, jetzt zu trauern."
Die Fans im Hintergrund
Beeindruckend auch der eigene Anhang. Kein einziger Fan verließ frühzeitig das Stadion in Istanbul, die Mannschaft wurde gebührend gefeiert. Daher gab es auch viel Lob von den Spielern.
So sagte Vincenzo Grifo nach Schlusspfiff: "Die haben uns dahin gebracht. Sie waren auch in schlechten Momenten immer für uns da. Für solche Momente spielt man Fußball. Leider muss es immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. Heute haben wir den Kürzeren gezogen."
Auch wenn Lienhart und Co. die Reise zurück mit leeren Händen antreten müssen - Freiburgs Saison war dennoch eine sehr erfolgreiche.