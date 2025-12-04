NEWS

Kommt nun eine Stallorder? McLaren-Teamchef äußert sich

Beide Fahrer haben noch WM-Chancen: Im Vorfeld des Saison-Finales wird es bei McLaren noch einmal Gespräche geben.

Beide McLaren-Piloten haben im letzten Rennen dieser Formel-1-Saison noch Chancen auf den Titel.

Und trotzdem könnten sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri in Abu Dhabi (Sonntag, ab 14.00 im LIVE-Ticker) leer ausgehen. Die Situation für die "Papayas" ist gelinde gesagt verzwickt.

Die besseren Chancen hat McLaren natürlich weiterhin. Doch ein Problem zieht sich durch die Saison: Die Team-Taktik. Zu keinem Zeitpunkt konnte man sich auf einen Nummer-eins-Fahrer festlegen. Immer wieder fordern Experten oder Fans eine feste Stallorder.

Stella legt sich noch nicht fest

Hinsichtlich dieser Thematik kündigt Teamchef Andrea Stella nun an: "Es wird vor Abu Dhabi weitere Gespräche mit Lando und Oscar geben."

Dabei werde McLaren seinen "Grundprinzipien folgen" müssen, betont der Italiener. Was das bedeutet? Das Team wolle beiden Piloten gegenüber fair sein.

"Wir wollen mit Integrität fahren und wir wollen so fahren, dass unsere Fahrer nicht überrascht werden", so Stella.

Allerdings erklärt der Teamchef, "dass wir es respektieren werden, wenn einer der Fahrer in der Lage ist, den Titel zu holen."

