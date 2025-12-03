Als Pressesprecher von Formel-1-Legende Michael Schumacher ist der ehemalige Fußball-Journalist (u.a.: Kurier und Gazzetta dello Sport) einer breiteren Sportöffentlichkeit vielleicht noch in Erinnerung.

Sportpolitischer Berater in Saudi-Arabien

Mit seiner Firma "FISA Consultancy" ist der Wiener aktuell als Medienberater bei Ferrari tätig. Außerdem berät er seit zwei Jahren die Saudi Pro League. Mit FIFA-Präsident Gianni Infantino ist er auf Du und Du, nachdem er von 2011 bis 2015 als Medienberater für den Weltfußballverband tätig war.

"Filmriss" beim First Vienna FC 1894

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Bernd Fisa über die verzwickte Situation beim SK Rapid, über den "Filmriss" bei der Vienna, die er zuletzt auf ihrem Weg von der 5. Liga in die Admiral 2. Liga begleitet hat.

Wie Österreichs Qualifikation für die WM 2026 sowie der Vize-Weltmeistertitel der U17-Auswahl die Reputation des ÖFB unter "Glückspilz" Josef Pröll sprunghaft erhöht haben, schildert Fisa ebenso wie seine Meinung zu Markus Katzer, Peter Stöger oder Didi Kühbauer.

Fisa warnt vor zu hoher Erwartungshaltung

Wo Andy Ogris aktuell die größte Baustelle bei Rapid ortet und warum Bernd Fisa vor einer zu hohen Erwatungshaltung bei den heimischen Vereinen und den Fans warnt, erzählen die beiden in der 170. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).



