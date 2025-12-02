Vieles neu bei Red Bull Racing für die kommende Formel-1-Saison!

Wie bereits im Vorfeld erwartet, bekommt Max Verstappen 2026 einen neuen Teamkollegen an die Seite gestellt. Isack Hadjar wird künftig an der Seite des vierfachen Weltmeisters fahren. Das hat der britisch-österreichische Rennstall am Dienstag offiziell verkündet.

Der 21-jährige Franzose hat in der laufenden Saison bei den Racing Bulls ein ums andere Mal eine Talentprobe abgeliefert. Highlight war sicherlich der dritte Platz beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort im August.

Tsunoda nur noch Reservefahrer - Lindblad rückt auf

Für Yuki Tsunoda geht es damit nach fünf Jahren in der Formel 1 wieder ins zweite Glied zurück. Der Japaner wird im kommenden Jahr als Reservefahrer für Red Bull zur Verfügung stehen. Damit hat sich das Gerücht um eine Rückkehr zu den Racing Bulls ebenfalls erledigt.

Fast zeitgleich verkündete auch das Schwesterteam von Red Bull seine Fahrerpaarung für die kommende Saison. Neben Liam Lawson wird künftig auch der britisch-schwedische F2-Youngster Arvid Lindblad für die Racing Bulls an den Start gehen.

Der 18-Jährige ist der nächste Youngster, der es aus der Red-Bull-Akademie in die Formel 1 schafft. In diesem Jahr absolvierte er für Campos seine erste Saison in der Formel 2 und konnte bislang zwei Rennen gewinnen. Ein Wochenende vor Schluss liegt er auf Rang sechs in der Gesamtwertung.