Cadillac präsentiert Premierendesign während Super Bowl

Der US-Automobilhersteller General Motors wird in der kommenden Saison als elftes Formel-1-Team mit der Marke Cadillac erstmals antreten.

Für die Präsentation der Lackierung hat man sich eine große Bühne ausgesucht. Im Rahmen eines TV-Spots am 8. Februar während der Super Bowl will Cadillac den Boliden zeigen.

Das NFL-Finale ist die größte, jährlich wiederkehrende Übertragung im TV. Dieses Jahr markierte Fox mit 127,7 Millionen Sehern einen Rekord.

"Dies gibt uns die Möglichkeit, das Cadillac Formel-1-Team auf einer Bühne vorzustellen, die unsere Identität widerspiegelt", sagte Teamchef Dan Towriss am Mittwoch in einer Erklärung vor dem Saisonfinale, dem Großen Preis von Abu Dhabi.