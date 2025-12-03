NEWS

Cadillac präsentiert Premierendesign während Super Bowl

Im Zuge eines TV-Spots wird der US-amerikanische Rennstall seine erste Lackierung in der Königsklasse des Motorsports präsentieren.

Cadillac präsentiert Premierendesign während Super Bowl Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der US-Automobilhersteller General Motors wird in der kommenden Saison als elftes Formel-1-Team mit der Marke Cadillac erstmals antreten.

Für die Präsentation der Lackierung hat man sich eine große Bühne ausgesucht. Im Rahmen eines TV-Spots am 8. Februar während der Super Bowl will Cadillac den Boliden zeigen.

Das NFL-Finale ist die größte, jährlich wiederkehrende Übertragung im TV. Dieses Jahr markierte Fox mit 127,7 Millionen Sehern einen Rekord.

"Dies gibt uns die Möglichkeit, das Cadillac Formel-1-Team auf einer Bühne vorzustellen, die unsere Identität widerspiegelt", sagte Teamchef Dan Towriss am Mittwoch in einer Erklärung vor dem Saisonfinale, dem Großen Preis von Abu Dhabi.

Die F1-Teamkollegen mit den meisten Doppelsiegen

#11 - Damon Hill & Jacques Villeneuve (Williams)
#11 - Nelson Piquet & Nigel Mansell (Williams)

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Formel 1
3
Fix! Max Verstappen bekommt neuen Teamkollegen bei Red Bull

Fix! Max Verstappen bekommt neuen Teamkollegen bei Red Bull

Formel 1
15
Drama & Triumphe: Diese WMs wurden im letzten Rennen entschieden

Drama & Triumphe: Diese WMs wurden im letzten Rennen entschieden

Formel 1
4
So hoch sind die Gesamtverbindlichkeiten des SV Stripfing

So hoch sind die Gesamtverbindlichkeiten des SV Stripfing

2. Liga
ICE Hockey League heute: Konferenz mit 99ers - Capitals

ICE Hockey League heute: Konferenz mit 99ers - Capitals

ICE Hockey League
"Da geht viel mehr!" - Baumgartner-Ansprache trug Früchte

"Da geht viel mehr!" - Baumgartner-Ansprache trug Früchte

Deutsche Bundesliga
3
"Der Fußball hierzulande muss wieder zum Realismus zurückkehren!"

"Der Fußball hierzulande muss wieder zum Realismus zurückkehren!"

Fußball
Kommentare

Kommentare

Formel 1 Motorsport Super Bowl Cadillac