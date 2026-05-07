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Ab 2031: Schluss mit Panini-Sammelalben

Die fast schon kultig anmutenden Panini-Sticker werden nach der WM 2030 durch einen anderen Hersteller abgelöst.

Ab 2031: Schluss mit Panini-Sammelalben Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Die Panini-Sammelalben gehören nach der WM 2030 und 60 Jahren auch bei FIFA-Turnieren der Geschichte an.

Der Fußball-Weltverband schloss mit dem Mutterkonzern des US-Herstellers Topps einen ab 2031 gültigen Langfristlizenzvertrag für Sammelkarten und Pickerln ab.

Die UEFA hatte die Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Panini bereits vor der EM 2024 beendet, auch der Europaverband setzt seither auf Topps.

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