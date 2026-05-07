Ex-LASK-Profi gibt gegen Linzer Amateure Trainerdebüt

Die Karriere von Mario Reiter (39) führte sogar bis ins A-Nationalteam Österreichs. 2010 stand er einmal im Kader, blieb dabei allerdings ohne Einsatz.

Zwei Mal wurde er Meister in der ADMIRAL 2. Liga (2009 mit Wiener Neustadt und 2017 mit dem LASK). Aktuell läuft er als Kapitän von Regionalligist Union Dietach auf.

Beim Drittligisten übernimmt er jetzt eine neue Rolle. Wie der Klub verkündet, wird Reiter zumindest bis Saisonende als Spielertrainer fungieren.

Folgt auf Ruttensteiner

Damit tritt der Mittelfeld-Mann in die Fußstapfen von Daniel Ruttensteiner (36). Der Neffe von Willi Ruttensteiner führte den Klub knapp sechs Jahre durchaus erfolgreich.

Dietach steht aktuell auf Platz zwölf der Regionalliga Mitte. Am Freitag geht es für den Ex-LASK-Profi ausgerechnet zum Debüt gegen die Amateure der Linzer.