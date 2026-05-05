Mit Coca-Cola zum FIFA World Cup 26™

Du willst mittendrin sein, wenn Österreich beim FIFA World Cup 26™ Geschichte schreibt? Dann ist das deine Chance!

Coca-Cola schickt dich zum Gruppenspiel Österreich gegen Algerien nach Kansas City. Erlebe die WM-Atmosphäre hautnah und sei live dabei, wenn es auf der größten Fußballbühne der Welt zur Sache geht.

Das kannst du gewinnen

Zwei exklusive Fanreisen für jeweils zwei Personen zum Österreich-Spiel gegen Algerien in Kansas City. Inkludiert sind:

Die Flüge (Hinflug am 25.06.2026 und Rückflug am 29.06.2026)

Die Unterkunft in Kansas City

Match-Tickets für dich und deine Begleitung

Nimm jetzt teil und sichere dir deine Chance auf dieses einmalige WM-Erlebnis.

Teilnahmeschluss ist der 10.05.2026.

*Bitte beachte: Ein USA-Visum ist nicht Teil des Gewinns.