Mit Coca-Cola zum FIFA World Cup 26™
Du willst zum FIFA World Cup 26™? Mit etwas Glück macht Coca-Cola deinen WM-Traum wahr: Gewinne eine Fanreise zum Österreich-Spiel gegen Algerien in Kansas City – inkl. Flüge, Hotel & Tickets!
Du willst mittendrin sein, wenn Österreich beim FIFA World Cup 26™ Geschichte schreibt? Dann ist das deine Chance!
Coca-Cola schickt dich zum Gruppenspiel Österreich gegen Algerien nach Kansas City. Erlebe die WM-Atmosphäre hautnah und sei live dabei, wenn es auf der größten Fußballbühne der Welt zur Sache geht.
Das kannst du gewinnen
Zwei exklusive Fanreisen für jeweils zwei Personen zum Österreich-Spiel gegen Algerien in Kansas City. Inkludiert sind:
Die Flüge (Hinflug am 25.06.2026 und Rückflug am 29.06.2026)
Die Unterkunft in Kansas City
Match-Tickets für dich und deine Begleitung
Nimm jetzt teil und sichere dir deine Chance auf dieses einmalige WM-Erlebnis.
Teilnahmeschluss ist der 10.05.2026.
*Bitte beachte: Ein USA-Visum ist nicht Teil des Gewinns.