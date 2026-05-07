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Aufstieg verpasst: Horn-Trainer geht

Der SV Horn und Cheftrainer Andreas Lipa trennen sich mit Saisonende, der Klub verpasste den Wiederaufstieg.

Aufstieg verpasst: Horn-Trainer geht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SV Horn wird nach dem Abstieg in der Vorsaison nicht sofort wieder in die ADMIRAL 2. Liga zurückkehren.

Zwar war man die einzige Mannschaft aus der Ostliga, die hinauf wollte, am Ende sind die Horner sportlich gescheitert. Als Achter ist Minimalplatz zwei praktisch außer Reichweite, zehn Punkte fehlen vier Spieltage vor Schluss.

Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichten, wird es nach der Saison auch einen Wechsel auf der Trainerbank geben. Andreas Lipa wird den Klub verlassen.

Als Hauptgrund gelten unterschiedliche Vorstellungen zur Zukunft. Lipa übernahm den Klub im Sommer 2025 nach dem Abstieg.

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