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Quiz: Wie gut kennst du Österreich bei einer WM?

Das ÖFB-Team ist endlich wieder einmal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Zum Anlass gibt es ein kleines Quiz:

Quiz: Wie gut kennst du Österreich bei einer WM? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Teste dein Wissen über die österreichische Nationalmannschaft im Quiz von LAOLA1 anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.

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