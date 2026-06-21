WM-Quiz: Wie gut kennst du Europameister Spanien?

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer
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Highlights: Japan schießt Tunesien ab und aus der WMFIFA WM 2026
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Unsere ÖFB-Elf gegen ArgentinienAnsakonferenz
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Highlights: Torhüter brilliert! So holt Curacao ersten WM-PunktFIFA WM 2026
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Highlights: Lebensversicherung Undav schießt Deutschland in die K.o.-PhaseFIFA WM 2026
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Highlights: Torgala der Niederlande gegen SchwedenFIFA WM 2026
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ÖFB vs. Argentinien: Wer ist unser Messi?Ansakonferenz
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Highlights: Schnelles Tor, Ausschluss-Aufreger!FIFA WM 2026
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Highlights: Cunha-Doppelpack! Brasilien kommt in WM anFIFA WM 2026
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Highlights: Marokko kommt dank Blitz-Tor zum ersten SiegFIFA WM 2026
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Highlights: USA schießt sich gegen "Socceroos" ins SechzehntelfinaleFIFA WM 2026