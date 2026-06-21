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WM-Quiz: Wie gut kennst du Europameister Spanien?

Wie schon 2010 geht die "Furia Roja" als amtierender Europameister in eine Weltmeisterschaft. Ein Quiz über die spanische Nationalmannschaft:

WM-Quiz: Wie gut kennst du Europameister Spanien? Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Wie gut kennst du Europameister Spanien?

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
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