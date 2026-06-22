Marcel Sabitzer steigt offiziell in den 100er-Klub des ÖFB auf.

Mit seinem Startelf-Einsatz im WM-Kracher gegen Argentinien (im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty >>>) durchbricht der BVB-Legionär diese Schallmauer als fünfter Spieler nach Marko Arnautovic, David Alaba, Andreas Herzog und Aleksandar Dragovic.

Er ist der erste nicht aus Wien stammende Kicker, dem dies gelingt. Sabitzer erblickte am 17. März 1994 in Wels das Licht der Welt.

Sein Länderspiel-Debüt bestritt der 32-Jährige in einem Freundschaftsspiel gegen Rumänien (0:0) am 5. Juni 2012. In 100 Spielen für Österreich verbuchte Sabitzer 26 Treffer und 23 Assists.