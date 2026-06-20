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WM 2026 heute: Niederlande- Schweden

Kann Schweden den Aufwind vom Kantersieg gegen Tunesien mitnehmen und auch den Niederlanden gefährlich werden? LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Niederlande- Schweden Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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In Gruppe F trifft die Niederlande am Samstag (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>) am zweiten Gruppenspieltag auf Schweden.

Die "Elftal" konnte sich trotz zweimaliger Führung schlussendlich nicht gegen Japan durchsetzen und musste sich mit einem 2:2 zufriedengeben.

Besser lief es für Schweden. Gegen Tunesien tankte man zum Auftakt mit einem souveränen 5:1 Selbstvertrauen. Das beschert dem Team vorläufig den ersten Tabellenplatz.

Der Weltranglisten-Achte (Niederlande) geht dennoch als Favorit in die Begegnung, nichtsdestotrotz sollte man sich der Gefahr des Gegners bewusst sein.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe F >>>

Zum LIVE-Ticker:

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