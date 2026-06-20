Niederlande Niederlande NED Schweden Schweden SWE
Endstand
5:1
2:0 , 3:1
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Im Video: Die Torgala der Niederlande

"Oranje" schlägt im zweiten Spiel der WM-Endrunde Schweden deutlich mit 5:1. Die Tore im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Niederlande steht mit einem Bein in der K.o.-Phase!

Nach dem Auftakt-Remis gegen Japan setzte sich die Koeman-Elf im zweiten Spiel deutlich mit 5:1 gegen Schweden durch. Zum Spielbericht >>>

Vor allem Brian Brobbey und Cody Gakpo konnten dabei mit einem Doppelpack glänzen.

Die Tore der Gala im Video:

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