Endstand
5:12:0 , 3:1
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Brian Brobbey
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Brian Brobbey
- Cody Gakpo
- Cody Gakpo
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Crysencio Summerville
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Anthony Elanga
NEWS
Im Video: Die Torgala der Niederlande
"Oranje" schlägt im zweiten Spiel der WM-Endrunde Schweden deutlich mit 5:1. Die Tore im Video:
Die Niederlande steht mit einem Bein in der K.o.-Phase!
Nach dem Auftakt-Remis gegen Japan setzte sich die Koeman-Elf im zweiten Spiel deutlich mit 5:1 gegen Schweden durch. Zum Spielbericht >>>
Vor allem Brian Brobbey und Cody Gakpo konnten dabei mit einem Doppelpack glänzen.