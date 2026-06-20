Im Video: Die Torgala der Niederlande

Die Niederlande steht mit einem Bein in der K.o.-Phase!

Nach dem Auftakt-Remis gegen Japan setzte sich die Koeman-Elf im zweiten Spiel deutlich mit 5:1 gegen Schweden durch. Zum Spielbericht >>>

Vor allem Brian Brobbey und Cody Gakpo konnten dabei mit einem Doppelpack glänzen.

Die Tore der Gala im Video: