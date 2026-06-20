Darf die Niederlande vom WM-Titel träumen?

Vor dem WM-Schlager zwischen den Niederlanden und Schweden richteten sich viele Blicke auf das schwedische Offensiv-Duo Alexander Isak und Viktor Gyökeres.

Doch den Schlagabtausch prägte am Ende ein anderes Duo: Während die schwedischen Topstürmer blass blieben, glänzten zwei Niederländer beim 5:1-Erfolg jeweils mit einem Doppelpack.

Pure Effizienz! Niederlande deklassiert Schweden deutlich >>>

Brobbey und Gakpo sorgen für einen Kantersieg

Nur 17 Minuten benötigte nämlich Sunderland-Stürmer Brian Brobbey für seinen Doppelpack und zur verdienten 2:0-Führung.

Der 24-Jährige bekam von Coach Ronald Koeman den Vorzug und nutzte seine Startelf-Nominierung mehr als aus.

Natürlich war Koeman sehr glücklich über seine beiden Treffer. "In den Toren steckte alles, was man sich wünscht. Wir wissen, dass Brian (Brobbey) das sehr gut kann", so der Coach der "Elftal".

Erst nach der obligatorischen Trinkpause wurde die Niederlande aber plötzlich passiver. Doch die Schweden belohnten sich für mehr Mut nicht und verpassten den Anschlusstreffer.

Ohne Gnade und mit purer Effizienz

Die nötige Effizienz brachte hingegen auch nach dem Seitenwechsel die "Oranje" auf das Feld. Spätestens nach dem Doppelpack von Cody Gakpo war der WM-Sieg in trockenen Tüchern.

Vor allem bei Konterangriffen und "Stanglpässen" nutzte die "Elftal" die defensiven Räume der Schweden äußerst stark aus.

Trotzdem gibt es aufseiten der Niederländer noch Verbesserungspotenzial. "Es ist ein gutes Ergebnis, aber wir können es noch besser", so Koeman.

Ob die Niederlande auch im Kampf um den WM-Titel gehörig mitmischen kann, wird sich in den kommenden Partien zeigen.