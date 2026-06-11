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Senegal im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Senegal im Check:

Senegal im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / Anadolu Agency / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 14

Beste WM-Platzierung: Viertelfinale 2002 (4 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Pape Thiaw (seit 2024)

Marktwert gesamt: ca. 478,10 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Illiman Ndiaye (FC Everton) - 55 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Sadio Mane (Al-Nassr)

Bevorzugtes System: 4-3-3

Senegals Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Der doch-nicht-Afrikameister hat einen Kader auf Topniveau, obwohl der Marktwert wegen vieler England-Legionäre etwas überhöht ist. Gerade die Offensive ist erstklassig besetzt, mit Ismaila Sarr, Illiman Ndiye und Stürmer Nicolas Jackson hat Starspieler Sadio Mané Nebenmänner aus der Premier League und deutschen Bundesliga. Für den Ex-Salzburger wird es mit 34 Jahren das letzte große Turnier sein. Ein Fragezeichen steht hinter Kapitän und Innenverteidiger Koulibaly, der verletzt zur Vorbereitung angereist ist. Trotzdem wird sich der Senegal mit Norwegen um Platz zwei in Gruppe I hinter Frankreich duellieren und sollte auch die erste K.-o.-Runde überstehen können.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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