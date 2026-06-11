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Argentinien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Argentinien im Check:

Argentinien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / Fotobaires / KI
Textquelle: © LAOLA1
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WR-Platzierung: 3

Beste WM-Platzierung: 3x Weltmeister 1978, 1986, 2022 (19 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Lionel Scaloni (seit 2018)

Marktwert gesamt 782,50 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Julian Alvarez (Atletico Madrid) - 100 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Lionel Messi (Inter Miami)

Bevorzugtes System: 4-3-3

Argentiniens Kader im Überblick >>>

WM-Prognose:

Allein, weil Argentinien der Titelverteidiger ist, sollte man die "Albiceleste" auf der Rechnung haben. Die Mannschaft ist eingespielt, kennt sich in- und auswendig. Auch wenn Superstar Lionel Messi während des Turniers bereits 39 Jahre alt wird, ist die Offensive weiterhin das Prunkstück. Schwachstelle ist die Defensive, die Leistungsträger werden älter, zudem ist Abwehrchef Christian Romero noch verletzt. Der ÖFB-Gruppengegner wird auch heuer wieder weit kommen, die Konkurrenz um den Titel ist in diesem Jahr aber stärker. Eine Titelverteidigung wäre wohl eine Überraschung.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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