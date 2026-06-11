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England im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer sind die Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer England im Check:

England im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO/Action Plus/KI
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Weltranglisten-Platzierung: 4

Beste WM-Platzierung: Weltmeister 1966 (17 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Thomas Tuchel (seit 2025)

Marktwert gesamt: 1,36 Milliarden Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Jude Bellingham (Real Madrid) - 130 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Harry Kane (Bayern München), Bukayo Saka, Declan Rice (beide Arsenal)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1, 4-3-3

Englands Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Die Qualifikation war historisch: Als erstes europäisches Team gelangen den "Three Lions" nicht nur acht Siege aus acht Spielen, es wurde auch kein einziges Gegentor kassiert! Die ersten drei Testspiele des Jahres waren dafür weniger berauschend: 1:1 gegen Uruguay, 0:1 gegen Japan und 1:0 über Neuseeland. Thomas Tuchel agiert konsequent, etwa bei der Kadernominierung: So blieben etwa Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold und Harry Maguire daheim. Im offensiven Mittelfeld stellt sich die Frage: Wer bekommt den Vorzug? Zuletzt war Jude Bellingham nur die Alternative zu Morgan Rogers, auch Eberechi Eze steht bereit. Der Deutsche möchte ein dynamisches, physisches Spiel angelehnt an die Premier League spielen, aber die Bedingungen in Nordamerika werden fordernd. Insgesamt steht und fällt viel mit Harry Kane: Nicht nur von der Trefferquote des Bayern-Stürmers ist viel abhängig, auch sein Fehlen wird im System schnell augenscheinlich.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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