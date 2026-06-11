Weltranglisten-Platzierung: 13

Beste WM-Platzierung: Viertelfinale 2014 (7 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Néstor Lorenzo (seit 2022)

Marktwert gesamt: 302,35 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Luis Díaz (Bayern München) - 70 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Luis Díaz (Bayern München), James Rodríguez (Chicago Fire)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

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WM-Einschätzung:

Kolumbien ist vieles zuzutrauen, kann sich aber selbst im Weg stehen: In der Quali gab es Siege gegen Brasilien und Argentinien sowie ein 4:0 über Chile, ehe eine Schwächephase beinahe das WM-Ticket gefährdete. Zwischendurch wurde in der Copa America das Finale erreicht. Viel hängt also davon ab, wie gut das eigene Potenzial abgerufen werden kann: Vor allem jenes von Luis Díaz. Der Bayern-Legionär ist der Dreh- und Angelpunkt, erzielte in der Quali sieben Treffer und ist mit 29 im besten Fußballeralter. Er lief James Rodríguez als Superstar den Rang ab, aber dieser will bei seiner WM-Abschiedsvorstellung noch einmal Akzente setzen. Der 34-Jährige hat im 4-2-3-1 immer noch eine tragende Rolle.Kolumbien agiert variabel, aber meist mit hohem Pressing. Umgekehrt zeigen sich Schwächen, wenn der Gegner ähnlich agiert. Die dankbare Gruppe macht einen Aufstieg zur Pflicht, danach wird Kolumbien zur Wundertüte.

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