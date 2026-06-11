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Portugal im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Portugal im Check:

Portugal im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / NurPhoto / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 5

Beste WM-Platzierung: 3. Platz 1966 (9 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Roberto Martinez (seit 2023)

Marktwert gesamt: 1,01 Milliarden Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Joao Neves und Vitinha (beide PSG) - jeweils 140 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Vitinha (PSG)

Bevorzugtes System: 4-3-3

Portugals Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Portugal findet sich im Kreis der erweiterten Favoriten auf den Weltmeistertitel wieder. Wenn man den Kader der Portugiesen begutachtet, stößt man auf viel individuelle Qualität und einige Starspieler. Zudem ist die Truppe eingespielt und verfügt über Erfahrung. Die Chance auf den WM-Titel ist durchaus nicht unrealistisch, aber dennoch liegt sie für Nationen wie Spanien oder England vermutlich noch etwas höher. Für Superstar Cristiano Ronaldo wird es die letzte Weltmeisterschaft sein.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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