Weltranglisten-Platzierung: 46

Beste WM-Platzierung: Aus in der Vorrunde (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026, 1 davon noch als Zaire)

Teamchef: Sebastien Desabre

Marktwert gesamt: 143,90 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Noah Sadiki (Sunderland) - 35 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Cedric Bakambu (Betis Sevilla)

Bevorzugtes System: 4-3-3

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Die Auslosung hat es mit den Kongolesen gut gemeint. Mit Usbekistan gibt es in Gruppe K einen Gegner, der machbar sein sollte. Immerhin hat der Kongo einige alte Haudegen mit viel Erfahrung in den Top-Fünf-Ligen in seinen Reihen. Kapitän und Abwehrchef Chancel Mbemba etwa, der allerdings bei seinem aktuellen Verein Lille nur Ersatz ist, oder Stürmer Bakambu. Dazu kommen England-Legionäre wie Aaron Wan Bissaka, Sadiki und Wissa. Kolumbien dürfte für den Kongo trotzdem eine harte Nuss werden, von Portugal ganz zu schweigen. Wenn es einen Weg in die K.o.-Runde gibt, dann wird er wohl über die Tabelle der besten Gruppendritten führen.

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