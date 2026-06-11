Weltranglisten-Platzierung: 50

Beste WM-Platzierung: 2026 WM-Debüt

Teamchef: Fabio Cannavaro (seit 2025)

Marktwert gesamt: 85,33 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Abdukodir Khusanov (Manchester City) – 50 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1

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WM-Prognose:

Seit der Unabhängigkeit 1994 entwickelte sich Usbekistan zu einer der konstant stärkeren Kräfte im zentralasiatischen Fußball. In der erstmaligen WM-Qualifikation bestätigte Usbekistan diesen Aufwärtstrend eindrucksvoll: Insgesamt verlor man in der gesamten Quali nur ein einziges Spiel, was die Stabilität dieser Mannschaft unterstreicht. Trotz einiger weniger Schlüsselspieler ist die Kaderbreite ein limitierender Faktor: Der Großteil des Teams spielt in der heimischen Liga oder in mittelklassigen asiatischen Wettbewerben, echte Europa-Erfahrung ist rar. Insgesamt bleibt die Ausgangslage die eines klaren Außenseiters im Kampf um Platz drei oder vier.

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