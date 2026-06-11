Usbekistan im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Usbekistan im Check:
Weltranglisten-Platzierung: 50
Beste WM-Platzierung: 2026 WM-Debüt
Teamchef: Fabio Cannavaro (seit 2025)
Marktwert gesamt: 85,33 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Abdukodir Khusanov (Manchester City) – 50 Millionen Euro
Schlüsselspieler: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
Bevorzugtes System: 3-4-2-1
Usbekistans Kader im Überblick >>>
WM-Prognose:
Seit der Unabhängigkeit 1994 entwickelte sich Usbekistan zu einer der konstant stärkeren Kräfte im zentralasiatischen Fußball. In der erstmaligen WM-Qualifikation bestätigte Usbekistan diesen Aufwärtstrend eindrucksvoll: Insgesamt verlor man in der gesamten Quali nur ein einziges Spiel, was die Stabilität dieser Mannschaft unterstreicht. Trotz einiger weniger Schlüsselspieler ist die Kaderbreite ein limitierender Faktor: Der Großteil des Teams spielt in der heimischen Liga oder in mittelklassigen asiatischen Wettbewerben, echte Europa-Erfahrung ist rar. Insgesamt bleibt die Ausgangslage die eines klaren Außenseiters im Kampf um Platz drei oder vier.