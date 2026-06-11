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Panama im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Panama im Check:

Panama im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 34

Beste WM-Platzierung: Gruppenphase 2018 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Thomas Christiansen (seit 2020)

Marktwert gesamt: 34,55 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Amir Murillo (Besiktas JK) - 7 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas)

Bevorzugtes System: 4-4-2 / 4-5-1

Panamas Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Panama geht als klarer Außenseiter in seine zweite WM. Mit den Gruppengegnern Ghana, Kroatien und England hat man definitiv kein leichtes Los, aber könnte den Terminkalender zu seinem Vorteil machen und gegen den am Papier Schwächsten überzeugen und in Folge die Euphorie mitnehmen. Dennoch wird es für das Team von Christiansen vermutlich sehr schwer, den Weg über die Gruppenphase hinauszugehen.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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