Panama im Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Panama im Check:
Weltranglisten-Platzierung: 34
Beste WM-Platzierung: Gruppenphase 2018 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026)
Teamchef: Thomas Christiansen (seit 2020)
Marktwert gesamt: 34,55 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Amir Murillo (Besiktas JK) - 7 Millionen Euro
Schlüsselspieler: Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas)
Bevorzugtes System: 4-4-2 / 4-5-1
Panamas Kader im Überblick >>>
WM-Einschätzung:
Panama geht als klarer Außenseiter in seine zweite WM. Mit den Gruppengegnern Ghana, Kroatien und England hat man definitiv kein leichtes Los, aber könnte den Terminkalender zu seinem Vorteil machen und gegen den am Papier Schwächsten überzeugen und in Folge die Euphorie mitnehmen. Dennoch wird es für das Team von Christiansen vermutlich sehr schwer, den Weg über die Gruppenphase hinauszugehen.