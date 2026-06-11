Weltranglisten-Platzierung: 61

Beste WM-Platzierung: Achtelfinale 1994 (7 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Georgios Donis (seit 2026)

Marktwert gesamt: 40,68 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Saud Abdulhamid (RC Lens) – 9 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Salem Al-Dawsari (Al Hilal)

Bevorzugtes System: 4-3-3

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WM-Prognose:

Für Saudi-Arabien ist die siebte WM-Teilnahme der Verbandsgeschichte eher das Ergebnis von Beharrlichkeit als von sportlicher Dominanz. Weder unter Startrainer Roberto Mancini noch unter Rückkehrer Herve Renard konnte die Mannschaft dauerhaft überzeugen, sodass sich die Saudis nur mit viel Mühe das WM-Ticket sicherten. Die Mannschaft verfügt zwar weiterhin über technisch starke und international erfahrene Spieler aus der heimischen Liga, wirkt aber längst nicht mehr so gefestigt wie beim Überraschungscoup gegen Argentinien bei der WM 2022. Zusätzliche Unsicherheit bringt der erneute Trainerwechsel kurz vor dem Turnier: Mit Georgios Donis übernahm ein neuer Coach erst wenige Wochen vor der WM und hatte kaum Zeit, eigene Ideen zu implementieren. Insgesamt fehlt wohl die Konstanz, um als ernsthafter Kandidat für die K.-o.-Phase zu gelten.

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