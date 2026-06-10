WR-Platzierung: 38

Beste WM-Platzierung: Finale 1958 (13 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Graham Potter (seit 2025)

Marktwert gesamt 406,08 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Alexander Isak (Liverpool) – 85 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Viktor Gyökeres (Arsenal)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1

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WM-Prognose:

Graham Potter hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Schweden in seiner Amtszeit zu stabilisieren und zur WM zu führen. Der Ex-Chelsea-Coach führte die Dreierkette ein, wodurch die Mannschaft deutlich kompakter agiert. Vorne sorgen die Topstürmer Gyökeres/Isak für Furore. Wobei Letzterer in seiner Premierensaison bei Liverpool von Verletzungen gebeutelt war. Die Gruppe F ist schwer, der Sprung in die K.o-Phase aber nicht unrealistisch. Danach wird es eng.

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