Schweden im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Schweden im Check:
WR-Platzierung: 38
Beste WM-Platzierung: Finale 1958 (13 WM-Teilnahmen inkl. 2026)
Teamchef: Graham Potter (seit 2025)
Marktwert gesamt 406,08 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Alexander Isak (Liverpool) – 85 Millionen Euro
Schlüsselspieler: Viktor Gyökeres (Arsenal)
Bevorzugtes System: 3-4-2-1
Schwedens Kader im Überblick >>>
WM-Prognose:
Graham Potter hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Schweden in seiner Amtszeit zu stabilisieren und zur WM zu führen. Der Ex-Chelsea-Coach führte die Dreierkette ein, wodurch die Mannschaft deutlich kompakter agiert. Vorne sorgen die Topstürmer Gyökeres/Isak für Furore. Wobei Letzterer in seiner Premierensaison bei Liverpool von Verletzungen gebeutelt war. Die Gruppe F ist schwer, der Sprung in die K.o-Phase aber nicht unrealistisch. Danach wird es eng.