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Schweden im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Schweden im Check:

Schweden im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / Bildbyran / KI
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WR-Platzierung: 38

Beste WM-Platzierung: Finale 1958 (13 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Graham Potter (seit 2025)

Marktwert gesamt 406,08 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Alexander Isak (Liverpool) – 85 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Viktor Gyökeres (Arsenal)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1

Schwedens Kader im Überblick >>>

WM-Prognose:

Graham Potter hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Schweden in seiner Amtszeit zu stabilisieren und zur WM zu führen. Der Ex-Chelsea-Coach führte die Dreierkette ein, wodurch die Mannschaft deutlich kompakter agiert. Vorne sorgen die Topstürmer Gyökeres/Isak für Furore. Wobei Letzterer in seiner Premierensaison bei Liverpool von Verletzungen gebeutelt war. Die Gruppe F ist schwer, der Sprung in die K.o-Phase aber nicht unrealistisch. Danach wird es eng.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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