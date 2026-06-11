Weltranglisten-Platzierung: 29

Beste WM-Platzierung: Vorrunde 1934, 1990, 2018 (4 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Hossam Hassan (seit 2024)

Marktwert gesamt: 116,48 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Omar Marmoush (Manchester City) – 50 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Mohamed Salah (FC Liverpool/bis 30. Juni)

Bevorzugtes System: 4-3-3

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WM-Einschätzung:

Ägypten besitzt mit Salah und Marmoush ein offensiv starkes Duo, das jeder Defensive Probleme bereiten kann. Das Team lebt von Erfahrung, Tempo im Umschaltspiel und großer Leidenschaft. Allerdings fehlt es oft an Konstanz gegen Topnationen. Das Erreichen des Achtelfinals ist realistisch, dafür braucht Ägypten aber eine stabile Defensive und effiziente Chancenverwertung.

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