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Ägypten im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Ägypten im Check:

Ägypten im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 29

Beste WM-Platzierung: Vorrunde 1934, 1990, 2018 (4 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Hossam Hassan (seit 2024)

Marktwert gesamt: 116,48 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Omar Marmoush (Manchester City) – 50 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Mohamed Salah (FC Liverpool/bis 30. Juni)

Bevorzugtes System: 4-3-3

Ägyptens Kader bei der WM >>>

WM-Einschätzung:

Ägypten besitzt mit Salah und Marmoush ein offensiv starkes Duo, das jeder Defensive Probleme bereiten kann. Das Team lebt von Erfahrung, Tempo im Umschaltspiel und großer Leidenschaft. Allerdings fehlt es oft an Konstanz gegen Topnationen. Das Erreichen des Achtelfinals ist realistisch, dafür braucht Ägypten aber eine stabile Defensive und effiziente Chancenverwertung.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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