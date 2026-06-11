Weltranglisten-Platzierung: 17

Beste WM-Platzierung: Weltmeister 1930, 1950 (15 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Marcelo Bielsa (seit 2023)

Marktwert gesamt: 359,30 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Federico Valverde (Real Madrid) – 90 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Federico Valverde (Real Madrid)

Bevorzugtes System: 4-4-1-1

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WM-Einschätzung:

Trainer Bielsa hat aus Uruguay eine extrem intensive Pressing-Mannschaft gemacht. Das Mittelfeld gehört zu den stärksten des Turniers. Wenn Stabilität und Effizienz zusammenkommen, ist sogar ein Halbfinallauf möglich. Entscheidend wird sein, ob die Offensive konstant liefert und das hohe Pressing über ein Turnier durchgehalten werden kann. Uruguay ist einer der Außenseiter, der einen der großen Favoriten aus dem Turnier werfen könnte.

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