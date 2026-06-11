Uruguay im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Uruguay im Check:
Weltranglisten-Platzierung: 17
Beste WM-Platzierung: Weltmeister 1930, 1950 (15 WM-Teilnahmen inkl. 2026)
Teamchef: Marcelo Bielsa (seit 2023)
Marktwert gesamt: 359,30 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Federico Valverde (Real Madrid) – 90 Millionen Euro
Schlüsselspieler: Federico Valverde (Real Madrid)
Bevorzugtes System: 4-4-1-1
Uruguays Kader im Überblick >>>
WM-Einschätzung:
Trainer Bielsa hat aus Uruguay eine extrem intensive Pressing-Mannschaft gemacht. Das Mittelfeld gehört zu den stärksten des Turniers. Wenn Stabilität und Effizienz zusammenkommen, ist sogar ein Halbfinallauf möglich. Entscheidend wird sein, ob die Offensive konstant liefert und das hohe Pressing über ein Turnier durchgehalten werden kann. Uruguay ist einer der Außenseiter, der einen der großen Favoriten aus dem Turnier werfen könnte.