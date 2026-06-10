Weltranglisten-Platzierung: 9

Beste WM-Platzierung: 3. Platz 2018 (15 WM-Teilnahmen 2026)

Teamchef: Rudi Garcia (seit 2025)

Marktwert gesamt: 547,50 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Jeremy Doku (Manchester City) - 75 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Kevin De Bruyne (SSC Napoli)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 oder 4-3-3

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WM-Einschätzung:

Belgien ist seit 23. März 2025 beziehungsweise seit zwölf Spielen ungeschlagen und fliegt mit entsprechendem Selbstvertrauen zur WM. Neben Ägypten bekommt man es in der Gruppe noch mit dem Iran und Neuseeland zu tun, diese Gegner sollten jedoch wenig Probleme darstellen, die Erwartung ist der Gruppensieg. Dennoch erlebt das Team aktuell einen Umbruch zwischen den erfahrenen Aushängeschildern und der jungen Generation. Ein Erreichen des Achtelfinales gilt als Anforderung, auch das Viertelfinale könnte bei guter WM-Form und punktueller Leistung möglich sein.

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