Weltranglisten-Platzierung: 85

Beste WM-Platzierung: 2x Gruppenphase 1982, 2010 (3 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Darren Bazeley (seit 2023)

Marktwert gesamt: 34,85 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Chris Wood (Nottingham Forest) – 5,00 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Elijah Just (FC Motherwell), Chris Wood (Nottingham Forest) & Marko Stamenic (Swansea City)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

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WM-Einschätzung:

Auch bei ihrer dritten WM-Teilnahme sind die "Kiwis" absolute Außenseiter. Obwohl sie in einer verhältnismäßig leichten Gruppe mit Belgien, Ägypten und Iran sind, wäre ein Weiterkommen eine große Überraschung. In der Weltrangliste ist Neuseeland das am schlechtesten platzierte Team aller WM-Teilnehmer.

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