Irak im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Weltranglisten-Platzierung: 57

Beste WM-Platzierung: Vorrunden-Aus 1986 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Graham Arnold (seit 2025)

Marktwert gesamt: 21,20 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Ahmed Qasem (Nashville SC) – 3,50 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Aymen Hussein (Al-Karma)

Bevorzugtes System: 4-4-2

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WM-Prognose:

Für den Irak ist die WM-Teilnahme 2026 ein historischer Erfolg, schließlich hatte sich die Auswahl zuvor erst ein einziges Mal (1986) für eine WM qualifiziert. In der Qualifikation musste der Irak allerdings mehrere Rückschläge verkraften, wechselte den Trainer und sicherte sich das Ticket erst über die interkontinentalen Playoffs gegen Bolivien. Unter Coach Graham Arnold präsentiert sich die Mannschaft diszipliniert und kämpferisch, verfügt jedoch nur über wenige Spieler mit Erfahrung auf höherem internationalem Niveau. Der Großteil des Kaders steht in der heimischen Liga oder in den Nachbarländern unter Vertrag, echte Topstars fehlen. Realistisch betrachtet geht es für den Asienmeister von 2007 vor allem darum, sich achtbar zu schlagen und gegen Frankreich, Norwegen und den Senegal nicht völlig unter die Räder zu kommen.

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