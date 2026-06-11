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Algerien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Algerien im Check:

Algerien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO/Visionshus / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 28

Beste WM-Platzierung: Achtelfinale 2014 (5 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Vladimir Petkovic (seit 2024)

Marktwert gesamt: 256,90 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) – 45 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Riyad Mahrez (Al Ahli)

Bevorzugtes System: 4-3-3

Algeriens Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Algerien zählt zu den stärkeren afrikanischen Teams und bringt viel internationale Erfahrung mit. Unter Petković wirkt das Team taktisch stabil und individuell klar besser besetzt als viele Kontinentalrivalen. Das Achtelfinale ist ein realistisches Ziel. In guter Form kann Algerien auch für Überraschungen sorgen – für den ganz großen Wurf fehlt aber meist die Konstanz gegen Topnationen.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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