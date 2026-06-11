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Jordanien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Jordanien im Check:

Jordanien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH / KI
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Weltranglisten-Platzierung: 63

Beste WM-Platzierung: 2026 WM-Debüt

Teamchef: Jamal Sellami (seit 2024)

Marktwert gesamt: 20,30 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Mousa Tamari (Stade Rennes) – 10 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Mousa Tamari (Stade Rennes)

Bevorzugtes System: 3-4-3

Jordaniens Kader im Überblick >>>

WM-Prognose:

Jordanien zählt zu den klaren Außenseitern, da die Mannschaft den niedrigsten Marktwert aller 48 Teilnehmer aufweist. Unter Trainer Jamal Sellami hat sich das Team aber stabilisiert und international weiterentwickelt, wie die starken Auftritte beim Asia Cup 2024 und beim Arab Cup 2025 zeigen. Trotz einzelner gefährlicher Umschaltmomente und Standardsituationen fehlt Jordanien insgesamt die Qualität und Tiefe, um sich über eine ganze WM-Gruppenphase auf höchstem Niveau zu behaupten. In Bestbesetzung kann man Spiele eng gestalten und vielleicht für einen Überraschungsmoment sorgen, realistisch ist der Einzug in die K.-o.-Phase allerdings nicht.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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