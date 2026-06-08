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Mexiko im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Mexiko im Check:

Mexiko im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO/Imagen Shop / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 15

Beste WM-Platzierung: 2x Viertelfinale 1970, 1986 (18 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Javier Aguirre (seit 2024)

Marktwert gesamt: 191,85 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Santiago Gimenez (AC Milan) – 18,00 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Raul Jimenez (FC Fulham), Edson Alvarez (Fenerbahce) & Gilberto Mora (Club Tijuana)

Bevorzugtes System: 4-3-3 bzw. 4-1-4-1

Mexikos Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Mexiko ist vermutlich der stärkste der drei WM-Gastgeber. Nachdem sie 2022 in der Gruppenphase gescheitert sind, ist ihnen zuzutrauen, die Gruppe mit Südafrika Südkorea und Tschechien zu überstehen. Mit viel Glück ist Mexiko gar ein Einzug ins Viertelfinale, wie bei den letzten beiden Heim-WMs, möglich. Alles darüber hinaus würde einer Sensation gleichkommen.

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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