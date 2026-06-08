Südafrika im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Weltranglisten-Platzierung: 60

Beste WM-Platzierung: Gruppenphase 1998, 2002 (4 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Hugo Broos (seit 2021)

Marktwert gesamt: 49,25 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Lyle Foster (FC Burnley) - 8 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Ronwen Williams (Tormann und Kapitän/Mamelodi Sundowns FC), Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 / 4-3-3

Südafrikas Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Südafrika duelliert sich in Gruppe A mit Mexiko (14.), Südkorea (25.) und Tschechien (39). Dort zählt das Team auf dem Papier wohl als Außenseiter, ein Einzug ins Sechzehntelfinale gilt als schwierig, aber möglich. Dennoch war die Elf bereits des Öfteren für Überraschungen gut und kann vielleicht auch bei dieser WM die Erfahrung des Trainers und die Tatsache, dass das Team gut eingespielt ist, nutzen und für Erstaunen sorgen.