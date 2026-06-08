NEWS

Südafrika im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Südafrika im Check:

Südafrika im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Weltranglisten-Platzierung: 60

Beste WM-Platzierung: Gruppenphase 1998, 2002 (4 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Hugo Broos (seit 2021)

Marktwert gesamt: 49,25 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Lyle Foster (FC Burnley) - 8 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Ronwen Williams (Tormann und Kapitän/Mamelodi Sundowns FC), Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 / 4-3-3

Südafrikas Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Südafrika duelliert sich in Gruppe A mit Mexiko (14.), Südkorea (25.) und Tschechien (39). Dort zählt das Team auf dem Papier wohl als Außenseiter, ein Einzug ins Sechzehntelfinale gilt als schwierig, aber möglich. Dennoch war die Elf bereits des Öfteren für Überraschungen gut und kann vielleicht auch bei dieser WM die Erfahrung des Trainers und die Tatsache, dass das Team gut eingespielt ist, nutzen und für Erstaunen sorgen.

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Mexiko im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Mexiko im Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
WM 2026: Alle 48 Kader in der Übersicht

WM 2026: Alle 48 Kader in der Übersicht

FIFA WM
Wie die Heim-WM Kanada verändern könnte

Wie die Heim-WM Kanada verändern könnte

FIFA WM
4
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Bundesliga
26
Zwischen Hype und Hitze - Wie in den USA auf die WM geblickt wird

Zwischen Hype und Hitze - Wie in den USA auf die WM geblickt wird

FIFA WM
11
"Wir vermissen Baumi in jeder einzelnen Sekunde!"

"Wir vermissen Baumi in jeder einzelnen Sekunde!"

ÖFB-Team
23
adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

adidas Trionda: Jetzt Spielball der FIFA WM 2026™ gewinnen

Winzone

Kommentare

FIFA WM 2026 Südafrika LAOLA1+