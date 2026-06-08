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Tschechien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Tschechien im Check:

Tschechien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / KI
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Weltranglisten-Platzierung: 41

Beste WM-Platzierung: Vorrunden-Aus 2006 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026 nach Trennung von der Slowakei)

Teamchef: Miroslav Koubek (seit 2025)

Marktwert gesamt: 188,18 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Ladislav Krejčí (Wolverhampton) – 22 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Bevorzugtes System: 3-4-3

Tschechiens Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Tschechien setzt auf eine robuste, körperlich starke Mannschaft mit viel Erfahrung aus europäischen Topligen. Die Offensive rund um Patrik Schick kann jederzeit Spiele entscheiden, insgesamt fehlt dem Team aber etwas Tiefe im Kader und ein Weltklassespieler. Mit Kampfgeist und mannschaftlicher Geschlossenheit ist das Erreichen der K.-o.-Phase ein realistisches Ziel. Gegen absolute Topteams gelten die Tschechen jedoch eher als Außenseiter.

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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