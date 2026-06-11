Nach Gewitter: England gewinnt WM-Generalprobe

England gewinnt seine WM-Generalprobe gegen Costa Rica nach einem heftigen Unwetter in Orlando.

Im mit großer Verspätung angepfiffenen Duell ist das Team von Trainer Thomas Tuchel die hoch überlegene Mannschaft und gewinnt am Ende 3:0 (1:0).

Declan Rice (9. Minute) und Anthony Gordon per Foulelfmeter (68.) sowie Ollie Watkins (87.) treffen für die Briten gegen den nicht für die WM qualifizierten Gegner aus Mittelamerika. England hatte zudem beste Gelegenheiten für weitere Tore.

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Vor dem Anpfiff waren auf Videos und Fotos aus dem Inter&Co Stadium in den sozialen Netzwerken starke Regenfälle und Blitze zu sehen. Während des Spiels kam dann aber die Sonne raus.

Tuchel tauscht Startelf komplett aus

Tuchel tauscht im Laufe der Partie seine Startelf komplett aus. Nach 63 Minuten ist unter anderem für Bayern-Star Harry Kane, Torwart Jordan Pickford und Rice Feierabend. In der 71. Minute gehen dann auch Jude Bellingham, Gordon und Elliot Anderson vom Feld.

England trifft zum WM-Auftakt am Mittwoch nächste Woche auf Kroatien. Weitere Vorrundengegner der Three Lions in der Gruppe L sind Ghana und Panama.