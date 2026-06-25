Im Video: So leitet Ochoa bei seinem Abschied das 3:0 ein

Mexiko hat es vollbracht.

Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor - der Co-Gastgeber legte eine makellose Gruppenphase bei dieser WM hin. Dabei gab es gegen Tschechien bis zur Pause durchaus Luft nach oben.

Mit Seitenwechsel änderte sich das allerdings, wodurch am Ende ein glatter 3:0-Erfolg dasteht. Die Tschechen scheiden somit nach der Gruppenphase aus.

Ein Höhepunkt des Spiels war zweifelsfrei die Einwechslung von Guillermo Ochoa. Dem Kult-Keeper gelingt in seinem letzten WM-Spiel sogar ein Pre-Assist.

Die Highlights im VIDEO: