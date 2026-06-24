Tschechien Tschechien CZE
Mexiko Mexiko MEX
Morgen 03:00 Uhr
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WM um 3:00 Uhr: Tschechien - Mexiko

Tschechien steht am letzten Gruppenspieltag gegen Mexiko unter Druck. LIVE-Infos:

WM um 3:00 Uhr: Tschechien - Mexiko Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Am letzten Spieltag der Gruppe A kommt es zum Duell zwischen Tschechien und Gastgeber Mexiko (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Europäer enttäuschten bis dato und konnten nur einen Punkt aus den ersten zwei Partien holen. Nun muss ein Sieg her, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.

Anders die Mexikaner, die mit zwei Siegen bereits sicher im Sechzehntelfinale stehen. Zuletzt siegte der Gastgeber 1:0 gegen Südkorea.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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