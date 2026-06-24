Tschechien Tschechien CZE
Mexiko Mexiko MEX
Morgen 03:00 Uhr
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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Mexiko

WM 2026 heute live: Wo läuft Tschechien gegen Mexiko am Donnerstag ab 03:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Mexiko Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Tschechien gegen Mexiko (Donnerstag, ab 03:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Kanada

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs. Katar

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Brasilien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs. Haiti

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs. Südkorea

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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