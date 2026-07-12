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WM-Update: England und Argentinien zittern sich ins Halbfinale

Beide Teams, die im zweiten Semifinale der WM stehen, müssen im Viertelfinale in die Verlängerung. Das WM-Update:

WM-Update: England und Argentinien zittern sich ins Halbfinale Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 ist in der heißen Phase angekommen – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

  • England feiert den Halbfinal-Einzug nach einem spannenden Duell gegen Norwegen.

Jude Bellingham schießt England mit Doppelpack ins WM-Halbfinale

  • Kontroversen gibt es dabei rund um das Bellingham-Tor zum 1:1-Ausgleich.

England weiter: Hätte Bellingham-Ausgleich nicht zählen dürfen?

  • Trotz des Weiterkommens war England-Teamchef Thomas Tuchel nicht zufrieden mit der Leistung.

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  • Norwegens WM-Reise ist hingegen vorbei.

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  • Auch der Titelverteidiger tut sich im Viertelfinale schwer und muss in die Verlängerung.

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