WM-Update: England und Argentinien zittern sich ins Halbfinale
Beide Teams, die im zweiten Semifinale der WM stehen, müssen im Viertelfinale in die Verlängerung. Das WM-Update:
Die WM 2026 ist in der heißen Phase angekommen – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:
England feiert den Halbfinal-Einzug nach einem spannenden Duell gegen Norwegen.
Jude Bellingham schießt England mit Doppelpack ins WM-Halbfinale
Kontroversen gibt es dabei rund um das Bellingham-Tor zum 1:1-Ausgleich.
England weiter: Hätte Bellingham-Ausgleich nicht zählen dürfen?
Trotz des Weiterkommens war England-Teamchef Thomas Tuchel nicht zufrieden mit der Leistung.
England im WM-Halbfinale, aber Tuchel legt sich mit Reporter an
Norwegens WM-Reise ist hingegen vorbei.
Tränen bei Norwegen-Coach nach WM-Aus: "Leider ist Fußball so"
Auch der Titelverteidiger tut sich im Viertelfinale schwer und muss in die Verlängerung.
Platzverweis und Traumtor! Argentinien kämpft sich ins Halbfinale