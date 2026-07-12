WM-Update: England und Argentinien zittern sich ins Halbfinale

Die WM 2026 ist in der heißen Phase angekommen – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

England feiert den Halbfinal-Einzug nach einem spannenden Duell gegen Norwegen.

Jude Bellingham schießt England mit Doppelpack ins WM-Halbfinale

Kontroversen gibt es dabei rund um das Bellingham-Tor zum 1:1-Ausgleich.

England weiter: Hätte Bellingham-Ausgleich nicht zählen dürfen?

Trotz des Weiterkommens war England-Teamchef Thomas Tuchel nicht zufrieden mit der Leistung.

England im WM-Halbfinale, aber Tuchel legt sich mit Reporter an

Norwegens WM-Reise ist hingegen vorbei.

Tränen bei Norwegen-Coach nach WM-Aus: "Leider ist Fußball so"

Auch der Titelverteidiger tut sich im Viertelfinale schwer und muss in die Verlängerung.

Platzverweis und Traumtor! Argentinien kämpft sich ins Halbfinale