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NEWS
Turnierbaum und Spielplan für das WM-Halbfinale
Das Halbfinale ist komplett. Am Dienstag starten die Duelle der letzten Vier. Die Teams und der Spielplan im Überblick:
Die WM 2026 kommt in die finale Phase.
Nach 100 gespielten Partien stehen am Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinal-Matches an.
Der Spielplan für das WM-Halbfinale im Überblick:
Dienstag, 14. Juli:
21 Uhr: Frankreich - Spanien (Dallas)
Mittwoch, 15. Juli:
21 Uhr: England - Argentinien (Atlanta)