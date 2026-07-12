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Turnierbaum und Spielplan für das WM-Halbfinale

Das Halbfinale ist komplett. Am Dienstag starten die Duelle der letzten Vier. Die Teams und der Spielplan im Überblick:

Turnierbaum und Spielplan für das WM-Halbfinale Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 kommt in die finale Phase.

Nach 100 gespielten Partien stehen am Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinal-Matches an.

Der Spielplan für das WM-Halbfinale im Überblick:

Dienstag, 14. Juli:

21 Uhr: Frankreich - Spanien (Dallas)

Mittwoch, 15. Juli:

21 Uhr: England - Argentinien (Atlanta)

Der Turnierbaum:

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