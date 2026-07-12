Platzverweis und Traumtor! Argentinien kämpft sich ins Halbfinale

Der Schiedsrichter schaut sich die Szene am Monitor an und entscheidet, die Gelbe gegen Paredes zurückzuziehen und sie Embolo zu zeigen.
Der "Nati"-Stürmer wurde schon kurz vor der Pause mit Gelb verwarnt und muss nun mit Gelb-Rot vom Feld (72.). Die Schweizer sind geschockt und Embolo verschwindet niedergeschlagen in den Katakomben.
In der Schlussphase möchte Argentinien die Verlängerung dann doch noch abwenden. MacAllister köpft vorbei (89.). Messi bringt sich in die Abschlussposition und verzieht mit rechts nur knapp (90.+2).
Kurz vor dem Schluss verhindert Gregor Kobel mit der Parade des Seitfallziehers von Lisandro Martinez die Entscheidung (90.+9). Es geht in die Verlängerung, in der Argentinien von Beginn weg mehr Druck macht.
Alvarez-Traumtor bringt Argentinien ins Halbfinale
Die ersten Abschlüsse gehören Nicolas Gonzalez, dessen Versuch geblockt wird (91.), und Thiago Almada (93.). Zweiterer trifft dann nur das Außennetz (95.). Anschließend gleicht die Partie einem Handballspiel mit den Eidgenossen in der Abwehrrolle.
In der zweiten Hälfte der Verlängerung platzt dann der Knoten für Argentinien – und wie. Julian Alvarez zirkelt den Ball von außerhalb des Sechzehners traumhaft ins rechte Kreuzeck (112.).
In der Folge riskieren die Schweizer deutlich mehr und werden dafür letztendlich bestraft: Lautaro Martinez setzt mit seinem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt (120.+1).
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