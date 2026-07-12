England im WM-Halbfinale, aber Tuchel legt sich mit Reporter an

England steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft!

Die "Three Lions" drehten in der Nacht auf Sonntag einen 0:1-Rückstand gegen Norwegen. Matchwinner war Jude Bellingham, der wie schon im Achtelfinale gegen Mexiko doppelt traf (Spielbericht >>>).

Damit ziehen die Engländer zum vierten Mal in der Geschichte in ein WM-Semifinale ein.

Tuchel nicht zufrieden mit der Leistung

Verantwortlich dafür zeichnen nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern auch Teamchef Thomas Tuchel, der seit etwas mehr als eineinhalb Jahren im Amt ist.

Der Deutsche durchlebte im Viertelfinale gegen die Norweger an der Seitenlinie einige Gefühlswelten und nahm die Emotionen auch in das Interview nach dem Spiel mit.

"Wir haben es uns heute selbst sehr schwer gemacht. Das Ergebnis ist fantastisch, die letzten vier sind unglaublich, aber ich bin mit der Leistung nicht zufrieden", stellte Tuchel klar. "Wir hatten heute Glück. Wir müssen besser spielen."

Der 52-Jährige zählte gleich mehrere Mängel auf. "Wir haben es uns durch unsere Spielweise sehr schwer gemacht. Wir haben schlampig gespielt, viele technische Fehler gemacht, waren nicht schnell genug, nicht konstant genug."

"Wie kann man jetzt von Mentalität sprechen?"

Der Reporter versuchte danach Gründe für den Auftritt der "Three Lions" zu finden und stellte die Mentalitätsfrage.

"Wie kann man jetzt von Mentalität sprechen?", reagierte Tuchel nach einer kurzen Pause sichtlich gereizt.

"Es gibt kein Mentalitätsproblem. Das ist reine Mentalität. Man kann sie in Flaschen abfüllen und verkaufen. Es geht um die Qualität unserer Spiele. Es hat nichts mit Mentalität zu tun."

Bellingham von Tuchel-Kritik unbeeindruckt

Für den überragenden Bellingham gab es ein kurzes Lob. Es sei schon "enough said", also genug über den Ausnahmekönner gesagt. "Er bringt das in jedem Spiel. Weltklasse", so Tuchel.

Der Real-Madrid-Star zeigte sich unbeeindruckt von der kritischen Perspektive, die der deutsche Coach auf das Spiel hatte. "Ja, nun, wie auch immer", sagte Bellingham, als er auf Tuchels Worte angesprochen wurde.

"Es ist schwierig da draußen. Es ist wirklich hart. Alle Spieler haben eine sehr harte Schicht hingelegt, daher gelten meine Gedanken und meine Anerkennung denen, die da draußen waren und eine großartige Leistung gezeigt haben."

Blick geht nach vorn

"Wir werden besser. Wir müssen besser werden. Jetzt feiern wir und genießen den Moment. Wir haben drei Tage Zeit (bis zum nächsten Spiel, Anm.)", richtete Tuchel den Blick abschließend schon auf das nächste Spiel.

Im Semifinale trifft England auf den Sieger aus dem Spiel Argentinien gegen die Schweiz (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Artikel wurde um 3:15 Uhr mit der Reaktion von Jude Bellingham aktualisiert.