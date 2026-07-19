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Wer krönt sich zum Weltmeister? Das spricht für...

Der Europameister gegen den Titelverteidiger. Die aktuell beste Mannschaft Europas gegen die beste Mannschaft Südamerikas. Zwei LAOLA1-Redakteure, zwei Meinungen:

Wer krönt sich zum Weltmeister? Das spricht für... Foto: © KI
Textquelle: © LAOLA1
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Zum ersten Mal in der Geschichte treffen der Europameister und der Titelverteidiger in einem WM-Finale aufeinander!

Während Spanien um seinen zweiten Titel kämpft, geht es für Argentinien bereits um Nummer vier. Die "Furia Roja" krönte sich 2010 zum Weltmeister, damals gab es ein 1:0 nach Verlängerung gegen die Niederlande. Argentinien holte zuletzt 2022 im Elfmeterschießen gegen Frankreich den Titel.

WM-Finale Spanien gegen Argentinien ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Gleichzeitig ist es auch das Duell zwischen Altmeister und Zukunft: Lionel Messi trifft auf den 20 Jahre jüngeren Lamine Yamal. Selbst mit 39 Jahren überragt der Argentinier die deutlich jüngeren Stars dieser Fußball-Welt und führte die "Albiceleste" mit acht Toren und vier Vorlagen ins Finale.

LAOLA1 hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht und analysiert, was für welche Nation spricht.

Darum wird Spanien Weltmeister

Von Vincent Öfner

Die Spanier haben bei diesem Turnier bisher gezeigt, dass sie die beste Mannschaft sind.

Dabei lieferten sie zwar nicht das selbe Spektakel ab wie Frankreich oder zeigten die selben Comeback-Qualitäten wie Argentinien, aber das war beides auch nicht notwendig.

Denn die "Furia Roja" dominierte jedes einzelne Spiel über 90 Minuten und ließ dabei ihren Gegnern kaum Platz zum Atmen.

Das Halbfinale gegen Frankreich war das beste Beispiel dafür, die vermeintlich beste Offensive dieses Turniers hatte der spanischen Dominanz nichts entgegensetzen.

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Taktgeber Rodri könnte Spanien zum zweiten WM-Titel führen
Foto: ©IMAGO / Nicolo Campo

Ein ganz entscheidender Faktor wird auch im Finale Rodri sein, der bei diesem Turnier wieder seine Leistung von 2024 abrufen kann. Der Kapitän der Spanier ist der entscheidende Taktgeber im Mittelfeld. Wenn er weiter so fehlerfrei spielt, wird es auch für Argentinien nahezu unmöglich, sich aus der Dominanz der Iberer zu befreien.

Argentinien hat mit Lionel Messi zwar immer noch den vielleicht besten Spieler der Welt in seinen Reihen, aber Spanien hat seinen designierten Nachfolger.

Lamine Yamal spielt von den Scorerzahlen her nicht das Turnier, das man sich vielleicht im Vorfeld erwartet hat, aber dennoch beweist er in jedem Spiel, wie wichtig er ist. Der 19-Jährige hat in seiner bisherigen Karriere bewiesen, dass er vor allem in großen Spielen aufzeigt.

Wenn der Youngster das schafft und auch die restlichen Mannschaftsteile wie gewohnt agieren, dann wird Spanien am Ende den goldenen Pokal in die Höhe strecken.

Darum wird Argentinien Weltmeister

Von Florian Gabriel

Das vermutlich größte Argument für Argentinien ist die Mentalität. Zwei K.-o.-Spiele erst nach Verlängerung gewonnen, zwei Rückstände in der Nachspielzeit noch gedreht.

Die "Albiceleste" hat bei diesem Turnier spielerisch selten richtig geglänzt, dafür aber immer eine Antwort gefunden.

Genau das war bislang der entscheidende Unterschied. Es gibt wohl keine Mannschaft auf dieser Welt, gegen die es unangenehmer ist zu spielen.

Von der ersten Minute an stehst du unter Dauerdruck, in jedem Zweikampf herrscht voller Einsatz und dann gibt es noch einen gewissen Messi-Faktor.

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Führt Lionel Messi Argentinien zum vierten WM-Titel?
Foto: ©IMAGO / ZUMA Press Wire

Acht Tore und vier Vorlagen in sieben WM-Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Mit 39 Jahren ist Lionel Messi noch immer einer der besten Fußballer der Welt – und bislang der prägendste Spieler dieser WM.

Im zweiten Finale in Folge könnte der Superstar erneut zum Zünglein an der Waage werden und die Argentinier zum zweiten Titel in Folge und dem insgesamt vierten WM-Titel führen.

Am Ende des Tages werden in so einem Finale Kleinigkeiten entscheiden, vielleicht geht es sogar in die Verlängerung. Ich sehe Argentinien aber den entscheidenden Tick unangenehmer und gefährlicher.

Es wirkt bei diesem Turnier, als könnte diese Mannschaft nichts aus der Ruhe bringen – weder ein Rückstand noch ein Rückschlag.

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
#18 - David Villa (Spanien)

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