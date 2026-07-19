Zum ersten Mal in der Geschichte treffen der Europameister und der Titelverteidiger in einem WM-Finale aufeinander!

Während Spanien um seinen zweiten Titel kämpft, geht es für Argentinien bereits um Nummer vier. Die "Furia Roja" krönte sich 2010 zum Weltmeister, damals gab es ein 1:0 nach Verlängerung gegen die Niederlande. Argentinien holte zuletzt 2022 im Elfmeterschießen gegen Frankreich den Titel.

WM-Finale Spanien gegen Argentinien ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Gleichzeitig ist es auch das Duell zwischen Altmeister und Zukunft: Lionel Messi trifft auf den 20 Jahre jüngeren Lamine Yamal. Selbst mit 39 Jahren überragt der Argentinier die deutlich jüngeren Stars dieser Fußball-Welt und führte die "Albiceleste" mit acht Toren und vier Vorlagen ins Finale.

LAOLA1 hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht und analysiert, was für welche Nation spricht.